Chaillac 36310 « Les méfaits du mariage » adaptation de Tchékhov par Alain Payen, mise en scène de ménage de Catherine Benhamou. Nioukhine, la cinquantaine, doit faire une conférence à la demande de sa femme sur les méfaits du tabac. Il sera peu question de tabac mais plutôt des lamentations d’un homme que sa femme tyrannise depuis trente trois ans.

Jardin nature savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations. Mais aussi des plants de légumes, aromatiques … +33 2 54 25 70 41 http://www.asso-relais.com/

Spectacle suivi d’une invitation à la cuisine Tchékhovienne sur assiettes (prix modiques et variés) Attention : « La vie est injuste ; les parts sont inégales ». ©asso RELAIS -Chaillac

