Théâtre > Le médecin malgré lui Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 28 février 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Théâtre > Le médecin malgré lui Villedieu Cinéma Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-02-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-01 22:00:00 22:00:00 Villedieu Cinéma Rue des Costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Pièce de théâtre “Médecin malgré lui” de Molière, par le théâtre en partance.

2 séances tout public : lundi 28 février et mardi 1er mars à 20h30, cinéma théâtre de Villedieu-les-Poêles (rue des costils).

Tarifs : 9€ tarif normal, 5€ tarif réduit. Durée : 1h20. Pass vaccinal et masque obligatoire.

Réservation possible : 06 08 05 42 02.

dernière mise à jour : 2022-02-22 par OT Villedieu-les-Poêles