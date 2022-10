Théâtre : Le médecin malgré lui Pradines, 11 novembre 2022, Pradines.

Théâtre : Le médecin malgré lui

2022-11-11 – 2022-11-11

Cette pièce de théâtre en trois actes, en prose, fut représentée pour la première fois le 6 août 1666 au Théâtre du Palais-Royal, où elle obtint un grand succès.

C’est encore aujourd’hui l’une des pièces de Molière les plus jouées. Pourquoi s’agit-il d’une farce ?

Reprenant des motifs issus de la comédie italienne, Molière y ajoute des éléments tirés de la tradition de la farce française et de celle des fabliaux du Moyen Âge.

La grivoiserie de certaines situations et la parodie des pratiques médicales de l’époque, qui constituent les principaux thèmes du Médecin malgré lui, dissimulent une dénonciation du charlatanisme, une satire de la crédulité, voire une critique de la religion.

La Compagnie Avis de pas Sage, de Figeac, adapte cette pièce de 11 personnages pour 3 comédiens et une marionnette, faisant ainsi le choix d’une véritable exigence esthétique.

Cela montre le désir d’inscrire ce spectacle dans la lignée des farces de tréteaux, conçues pour le voyage, tout en s’adaptant à la diversité des spectateurs et des lieux.

Le travail collectif place le jeu de l’acteur au centre des préoccupations sans occulter la complicité avec le public. La troupe défend ainsi une vision singulière du Médecin malgré lui. Une vision colorée et flamboyante, un monde qui s’agite, où règne la folie et qui nous plonge au cœur d’un théâtre populaire.

Théâtre pour tout public à partir de 11 ans

Durée 1h10

Par la compagnie Avis De Pas Sage

Adaptation : Julien Paramelle

Mise en scène : Céline Granchamp

Avec : Pierre-André Ballande, Céline Granchamp et Julien Paramelle

