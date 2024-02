Théâtre « Le Mec d’à Côté » Garlin, samedi 10 février 2024.

Théâtre « Le Mec d’à Côté » Garlin Pyrénées-Atlantiques

La troupe adapte le roman « Le mec de la tombe d’à côté » en pièce de théâtre.

C’est drôle et émouvant, c’est beau et simple, entre rires et coups de gueules ! c’est terriblement optimiste, une histoire d’amour qui fait du bien !

Prix du jury, prix « coup de cœur » festival de Lescar 2020. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10

La Halle

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque.garlin@gmail.com

