2021-10-29 – 2021-10-29 à la salle des fêtes LANNEMEZAN

Envie d'une soirée théâtre ?

Ne ratez pas la représentation “Le mariage forcé” de Molière.

Présenté par la Compagnie de L’illustre corsaire.

Deux comédiens, farce et joyeusement cruelle.

Tout public.

Tarifs : Réduit 15€ et 8€ – de 18 ans –

Réservations Service culturel – Tél : 05 62 99 13 59

