Théâtre – Le Manteau d’Arlequin vous propose l’Amour sur un plateau Fontaine-Notre-Dame, 30 avril 2022, Fontaine-Notre-Dame.

Théâtre – Le Manteau d’Arlequin vous propose l’Amour sur un plateau Fontaine-Notre-Dame

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30

Fontaine-Notre-Dame Aisne Fontaine-Notre-Dame

L’AMOUR SUR UN PLATEAU

Une comédie d’ Isabelle Mergault

Résumé :

Caroline est mariée à Jean-Louis depuis de nombreuses années. Ensemble, ils tiennent des chambres d’hôtes à la campagne.

Leur couple s’essouffle et une rupture s’annonce lorsque Martha, l’une de leurs meilleurs clients, décide de sauver leur amour en faisant appel à son amie Miss Map, célèbre productrice hystérique de téléréalité spécialisée dans les histoires de couple mais qui n’a en réalité qu’un seul but, faire de l’audimat.

Le domaine du couple se retrouve alors cerné par les caméras et les techniciens. Un véritable plateau de télé s’installe dans leur vie et le ménage se retrouve à se confier à des millions de téléspectateurs.

manteauarlequin@laposte.net +33 3 23 68 19 41

Fontaine-Notre-Dame

