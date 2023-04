Festival ITAK : Cirque : Danse macabre Théâtre Le Manège Maubeuge Catégories d’Évènement: Maubeuge

Nord

Festival ITAK : Cirque : Danse macabre Théâtre Le Manège, 9 mai 2023, Maubeuge . Maubeuge ,Nord , Festival ITAK : Cirque : Danse macabre EUR Rue de la Croix Théâtre Le Manège Maubeuge Nord Théâtre Le Manège Rue de la Croix

2023-05-09 20:00:00 – 2023-05-09

Théâtre Le Manège Rue de la Croix

Maubeuge

Nord . EUR Trois personnages tragicomiques, fragiles, qui n’entrent plus dans le cadre de la norme sociale, s’unissent pour former l’équivalent d’une famille. Théâtre Le Manège Rue de la Croix Maubeuge

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Maubeuge Adresse Maubeuge Nord Théâtre Le Manège Rue de la Croix Ville Maubeuge Departement Nord Tarif EUR Lieu Ville Théâtre Le Manège Rue de la Croix Maubeuge

Maubeuge Maubeuge Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubeuge /

Festival ITAK : Cirque : Danse macabre Théâtre Le Manège 2023-05-09 was last modified: by Festival ITAK : Cirque : Danse macabre Théâtre Le Manège Maubeuge 9 mai 2023 nord Rue de la Croix Théâtre Le Manège Maubeuge Nord Théâtre Le Manège Maubeuge

Maubeuge Nord