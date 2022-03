Théâtre : Le malade imaginaire Mourenx, 25 juin 2022, Mourenx.

Théâtre : Le malade imaginaire Parc paysager 4 place Paul Cézanne Mourenx

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25 Parc paysager 4 place Paul Cézanne

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 En partenariat avec Théâtre Les Pieds dans l’Eau, le centre social Lo Solan, l’association musicale mourenxoise et le club de modélisme.

Cette année, on fête les 400 ans de Molière. L’occasion parfaite pour (re) découvrir l’une de ses pièces les plus célèbres. Pour revisiter cette comédie, la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau s’est entourée de nombreux partenaires de jeu.

Théâtre les pieds dans l’eau

Parc paysager 4 place Paul Cézanne Mourenx

