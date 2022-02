Théâtre : Le Malade Imaginaire Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Le Malade Imaginaire de Molière** Association Théâtre des deux-rives Argan est un homme parfaitement bien portant, ce qui ne l’empêche pas de se croire très malade. Il entre en fureur quand on lui dit qu’il se porte bien. À la fin du mois, il additionne tous les médicaments qui lui ont été administrés. DIMANCHE 27 MARS À 14H Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 2h À partir de 8 ans Participation libre

Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

