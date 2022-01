Théâtre : Le Malade Imaginaire en La Majeur Luxeuil-les-Bains, 10 février 2022, Luxeuil-les-Bains.

Théâtre : Le Malade Imaginaire en La Majeur Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

2022-02-10 20:30:00 – 2022-02-10 22:00:00 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

13 13 EUR Il y a 400 ans, naissait un fils de tapissier du roi que rien ne destinait à devenir l’auteur français le plus joué dans le monde. Jean-Baptiste Poquelin, dont la destinée était écrite à sa naissance, fut happé par la folie théâtrale en rencontrant la famille Béjart. Cette rencontre changea sa vie. L’Illustre Théâtre, après des péripéties et des tournées épiques dans toute la France de Louis XIV, finit par arriver à Paris avant de devenir la troupe officielle de Monsieur, frère du Roi. De l’Etourdi au Malade Imaginaire, c’est à une succession de succès que va assister le public de l’époque, encouragé par la ferveur royale. Les pièces écrites à cette époque sont encore largement jouées de nos jours, confirmant par là le goût sûr du monarque éblouissant et le talent de l’auteur. Nous ne pouvions pas passer à côté de ce quadricentenaire de la naissance de Molière sans proposer sur la scène de l’espace Molière une pièce de Molière. Et c’est cette version de l’ultime création de ce chef de troupe que nous avons choisie. Enlevée, enjouée, enchantée.

Les comédiens restituent le texte original de la pièce agrémentée, dans une version moderne, de chansons, arguant du fait qu’une comédie musicale n’aurait pas été reniée par celui que les comédies-ballets ont tant inspiré. Tradition et modernité, sérieux et bonne humeur, Molière, unique et multiple pour cet hommage à l’auteur et au comédien dont ce fut le dernier rôle.

Théâtre Comédie Bastille / Marilu Production.

Texte : Jean-Christophe Dollé.

Acteurs : Sabine PERRAUD, Emmanuelle BODIN, Mounya DE LA VILLARDIERE, Juliette MARCELAT.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

