Tous sur les planches ! #4 Théâtre le Liburnia Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Tous sur les planches ! #4 Théâtre le Liburnia Libourne, 25 mai 2024, Libourne. Tous sur les planches ! #4 25 et 26 mai 2024 Théâtre le Liburnia Gratuit sur réservation Tous sur les planches ! #4 Festival de théâtre amateur Sam. 25 et Dim. 26 mai Théâtre | Gratuit sur réservation Imaginé chaque année en partenariat avec les associations de théâtre libournaises, le festival « Tous sur les planches » souffle cette année sa 4ème bougie. L’occasion de faire la part belle aux pratiques amateurs en permettant aux comédiennes et comédiens en herbe d’investir la scène du Théâtre Le Liburnia en « conditions professionnelles ». Chaque édition présente des répertoires variés, du classique au contemporain, en passant par le théâtre d’improvisation. Laissez-vous surprendre ! Programme détaillé à retrouver sur theatreleliburnia.fr Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T11:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:00:00+02:00

2024-05-26T11:00:00+02:00 – 2024-05-26T21:00:00+02:00 théâtre amateur © Ville de Libourne Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Théâtre le Liburnia Adresse 14 rue Donnet, 33500 Libourne Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville Théâtre le Liburnia Libourne latitude longitude 44.920758;-0.240314

Théâtre le Liburnia Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/