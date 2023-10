Wouaf Théâtre le Liburnia Libourne, 16 mai 2024, Libourne.

Wouaf Jeudi 16 mai 2024, 21h00 Théâtre le Liburnia Tarif unique 5€

Wouaf

de l’Agence de Géographie Affective

Jeudi 16 mai à 21h

Arts de la rue

Durée : 2h

Dès 12 ans

Pour clore la saison en beauté, c’est une proposition atypique qui vous est faite, sous la forme d’une soirée en deux temps : vous êtes tout d’abord invités à nous rejoindre autour d’un banquet apéritif.

Puis nous basculerons progressivement dans l’univers décalé, cinématographique et canin de Wouaf, où il n’y a pas une histoire, mais des histoires. Direction une zone pavillonnaire libournaise, transformée pour l’occasion en véritable scène à ciel ouvert, avec la complicité des habitants, la vidéaste Julie Chaffort et l’audacieux conteur Olivier Villanove. Ce spectacle est joué de nuit et en déambulation : les bonnes chaussures sont conseillées et le second degré obligatoire. Wouaf ne se résume pas, Wouaf se vit !

▶️ Voir le teaser

[lieu communiqué lors de la réservation – en extérieur]

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

© Julie Chaffort