Mercredi 10 avril 2024, 15h00 Théâtre le Liburnia Tarifs : Adulte 6€, Enfant (-12 ans) 4€

de la Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau

Mercredi 10 avril à 15h

Théâtre, Jeune public

Durée : 50 min

Dès 9 ans

Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler ? Qui n’a jamais observé le vol des oiseaux ? Qui n’a jamais pris son envol dans la vie ?

Un ornithologue passionné raconte en détails, le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, et instructif. « Voler prend 2 L » est une invitation à lever les yeux vers le ciel, à prendre notre élan dans nos rêves ailés tout en nous questionnant sur notre rapport à notre planète, au temps et à la nature.

2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T15:50:00+02:00

jeune public culture

© RAS Productions