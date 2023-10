Songe à la douceur Théâtre le Liburnia Libourne, 3 avril 2024, Libourne.

Songe à la douceur

de la Cie Soy Création

Mercredi 3 avril à 20h30

Théâtre musical

Durée : 1h25

Dès 9 ans

D’après le roman de Clémentine Beauvais

Une comédie musicale aux couleurs électro, pop-rock. Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est charmant et sûr de lui. Elle est timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Eugène réalise qu’il ne peut plus vivre loin d’elle. Mais voudra-t-elle encore de lui ? Cette histoire d’amour absolu et contrarié est portée à la scène sous la forme d’une comédie musicale énergique qui convoque au plateau les émotions inoubliables des premières fois.

© Cindy Doutres