Un soir de gala

de Vincent Dedienne

Mercredi 27 mars à 20h30

Humour

Durée : 1h35

Dès 15 ans

C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…

Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour « Un soir de gala ». Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.

Vincent.

P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.

▶️ Voir l’interview de Vincent Dedienne sur Europe 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:05:00+01:00

culture gironde

© Jean-Louis Fernandez