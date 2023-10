À la ligne Théâtre le Liburnia Libourne, 21 mars 2024, Libourne.

À la ligne

de Caliband Théâtre

Jeudi 21 mars à 20h30

Théâtre

Durée : 1h10

Dès 10 ans

D’après À la ligne – Feuillets d’usine de Joseph Ponthus

Caliband Théâtre adapte l’unique roman de Joseph Ponthus, succès d’édition paru en 2019, deux ans avant sa mort. Le récit puissant et humaniste d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Un comédien et un musicien électro portent sur un plateau l’épopée de Joseph Ponthus, digne témoignage de cet Apollinaire des temps modernes. Dans un corps à corps lumineux avec sa prose, Caliband Théâtre dessine le ballet ubuesque et quotidien de ces travailleurs de l’absurde. Avec poésie, humour, émotion et simplicité, ils font résonner cette ode aux soldats de la première ligne d’une chaîne industrielle qui abreuve nos réseaux de distribution.

© Arnaud Bertereau