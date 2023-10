Dis à quoi tu danses ? #5 Théâtre le Liburnia Libourne, 11 mars 2024, Libourne.

Dis à quoi tu danses ? #5 11 – 16 mars 2024 Théâtre le Liburnia

Dis à quoi tu danses ? #5

Une semaine pour découvrir la danse

Du 11 au 16 mars

Cette semaine entièrement dédiée à la danse permet de la découvrir sur scène, au cinéma mais aussi durant des cours et ateliers ! Des rendez-vous pour tous, amateurs ou non, petits ou grands. Cette 5ème édition s’intitule « Entre tradition et modernité ».

Lundi 11 mars

à 18h : EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Vernissage de l’exposition « Balada flamenca », photographies de Jean-Louis Duzert autour du festival Arte Flamenco (Mont-de-Marsan).

au Théâtre Le Liburnia | Entrée libre et gratuite

à 19h30 : DANSE BRETONNE

« Tsef Zon(e) » de la Cie C’hoari

▶️ Voir le teaser de « Tsef Zon(e) »

au Théâtre Le Liburnia | Tarif unique : 5€

Mardi 12 mars

à 20h30 : SPECTACLE DE DANSE

« Plateau des écoles de danse du territoire »

au Théâtre Le Liburnia | Tarif unique : 5€

Mercredi 13 mars

à 20h30 : CINÉMA

Projection du film « Les Indes Galantes » de Philippe Béziat (2020)

▶️ Voir la bande-annonce

au Cinéma Grand Écran de Libourne | Tarif unique : 6€

Jeudi 14 mars

à 20h30 : SPECTACLE DE DANSE

« Gernika » du Collectif Bilaka – Martin Harriague

▶️ Voir le teaser de « Gernika »

au Théâtre Le Liburnia | Tarifs : de 6€ à 25€

En co-réalisation avec l’OARA

Samedi 16 mars

à 17h : DANSE PARTICIPATIVE

« Panique Olympique #6 » de la Cie Volubilis

▶️ En savoir plus sur « Panique Olympique »

[lieu communiqué prochainement] | Gratuit

à 18h30 : COURS DE DANSE XXL

« La Méthode » du CCN de Créteil et du Val-de-Marne

Cie EMKA – Mehdi Kerkouche

▶️ Voir le teaser de « La Méthode »

Salle des Charruauds | Gratuit sans réservation

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie C’hoari », « cache_age »: 86400, « description »: « u00ab De rondes en spirales, u00e0 deux ou u00e0 cent, la ru00e9pu00e9tition fru00e9nu00e9tique des pas amu00e8ne les individualitu00e9s u00e0 ne faire quu2019un. Jeux du2019espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de ru00e9investir les codes de ces fu00eates traditionnelles populaires, qui appellent u00e0 lu00e2cher prise le temps du2019une soiru00e9e. Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu su2019offre u00e0 elles. Auriculaires crochetu00e9s, le partage dans la simplicitu00e9 et le plaisir du2019u00eatre ensemble font tomber les barriu00e8res parfois ru00e9pressives de la sociu00e9tu00e9. Les visages changent. La musique mu00e8ne la danse. Le rythme intense cru00e9e le dialogue et fait marteler les chaussures ciru00e9es comme les sandales trouu00e9es sur le plancher. Les u00e9tats de corps su2019unissent et cru00e9ent une symbiose donnant lu2019impression du2019un moment suspendu. u00bb n nCru00e9ation 2018 – Compagnie C’hoarinPauline Sonnic et Nolwenn FerrynnDiffusion: www.choari.com », « type »: « video », « title »: « Tsef zon(e) – Cie C’hoari | TEASER », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JMnkOTlejDc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JMnkOTlejDc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCp7dzjfcct7hRmFHKP2DkWQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=JMnkOTlejDc »}, {« data »: {« author »: « Opu00e9ra national de Paris », « cache_age »: 86400, « description »: « Durant la pru00e9paration, les ru00e9pu00e9titions puis les repru00e9sentations de la nouvelle production de Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau (Opu00e9ra Bastille du 27 septembre au 15 octobre 2019), mis en scu00e8ne par Clu00e9ment Cogitore avec la choru00e9graphe Bintou Dembu00e9lu00e9, une u00e9quipe de ru00e9alisation menu00e9e par Philippe Bu00e9ziat (« Le Cru00e9puscule des dieux », portrait de Pierre Bergu00e9 pour la 3u00e8 Scu00e8ne en septembre 2019 u2013 et pour le cinu00e9ma « Pellu00e9as et Mu00e9lisande, le chant des aveugles » en 2009, « Noces, Stravinsky/Ramuz » en 2011 et « Traviata et nous » en 2012 (tournu00e9 au Festival du2019Aix) u00e9tait pru00e9sente.nnLe film « Indes galantes » en est le ru00e9sultat.nCu2019u00e9tait une premiu00e8re pour une trentaine de danseurs de krump, break, popping, voguing. Une premiu00e8re pour Cogitore/Dembu00e9lu00e9 et une premiu00e8re u2013 en quelque sorte pour lu2019Opu00e9ra de Paris (baroque u00e0 Bastille). », « type »: « video », « title »: « INDES GALANTES de Philippe Bu00e9ziat – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Tk_-O-rUI_M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Tk_-O-rUI_M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCe-z28nNBebn0zxrOYgb7JA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Tk_-O-rUI_M »}, {« data »: {« author »: « BILAKA », « cache_age »: 86400, « description »: « Choru00e9graphie, mise en scu00e8ne, dramaturgie, scu00e9nographie, lumiu00e8res / Koreografia, taula zuzendaritza, dramaturgia, esznografia, argiak : Martin Harriague nComposition des musiques / Musikaren konposizioa : Xabi Etcheverry, avec Patxi Amulet et Stu00e9phane Garin-ekin nnAvecnDanse / dantza : Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola nAccordu00e9on, clavier, chant / eskusoinua, teklatuak, kantua : Patxi Amulet nViolon, alto, guitare / arrabita, gitarra, altoa : Xabi Etcheverry nPercussions / perkusioak : Stu00e9phane GarinnnCostumes / jantziak : Martin Harriague & Vanessa Ohl u2014 ru00e9alisation costumes / jantzien gauzatzea : Vanessa Ohl u2014 Ru00e9alisation du00e9cor et accessoires / Leku irudikapenaren eta puxken gauzatzea :Annie Onchalo, Fru00e9du00e9ric Vadu00e9, Gilles Muller u2014 Voix radio / Irratiko ahotsa : Oier Plaza Gartzia u2014 Bertsu : Odei BarrosonnCru00e9ation / Sorkuntza : janvier 2022-ko urtarrila Scu00e8ne nationale du Sud-AquitainnnProduction du00e9lu00e9guu00e9e / eskuordetutako produkzioa : Scu00e8ne nationale du Sud-Aquitain nAvec le soutien de / Sustengua : OARA u2013 Office Artistique de la Ru00e9gion Nouvelle-AquitainenCoproduction / Koprodukzioa : Malandain Ballet Biarritz – Pu00f4le Choru00e9graphique Territorial | Le Parvis – Scu00e8ne nationale de Tarbes | Thu00e9u00e2tre des Quatre Saisons u2013 scu00e8ne conventionnu00e9e de GradignannnLe Collectif Bilaka est soutenu par la Ville de Bayonne, la Ru00e9gion Nouvelle-Aquitaine, la Communautu00e9 du2019agglomu00e9ration du Pays Basque, lu2019Institut Culturel Basque, le Du00e9partement des Pyru00e9nu00e9es-Atlantiques / Bilakak sustenguak jasotzen ditu partaide horien partez: Baionako Herriko Etxea, Akitania Berriko eskualdea, Euskal Hirigune Elkargoa, Euskal Kultur Erakundea, Pirinio Atlantikoko departamendua. », « type »: « video », « title »: « Gernika », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1424690680-e2835f54ee585fbb439297a2d88978de1ecbe6200de4a4b54dcd839a1bcf366b-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/705649673 », « thumbnail_height »: 225, « author_url »: « https://vimeo.com/bilaka », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/705649673 »}, {« data »: {« author »: « Festival International des Arts de Bordeaux », « cache_age »: 86400, « description »: « Compagnie Volubilis / Agnu00e8s Pelletier – www.compagnie-volubilis.comnProjet 3iS / www.3is.fr/bordeauxnFAB – Festival International des Arts de Bordeaux Mu00e9tropolendu 4 au 20 octobre 2019nfab.festivalbordeaux.com », « type »: « video », « title »: « Panique Olympique – Seconde! – FAB 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/S2E49VCTJgQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=S2E49VCTJgQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxwAgxBhiUF0TU8IO-WoxBw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=S2E49VCTJgQ »}, {« data »: {« author »: « CCN de Cru00e9teil I EMKA », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « LA METHODE », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1606451176-1edbae3884eb438ae6ffdd969d9683fedf6f6228565609bebe8332cbad461eb6-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/797162973 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user193278465 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/797162973 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-11T18:00:00+01:00 – 2024-03-11T20:00:00+01:00

2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

festival danse

© Ville de Libourne