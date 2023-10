Balada flamenca Théâtre le Liburnia Libourne, 11 mars 2024, Libourne.

Balada flamenca

de Jean-Louis Duzert

Du 11 mars au 3 mai

Exposition // Photographie

Vernissage le lundi 11 mars à 18h au Théâtre Le Liburnia

en présence de l’artiste – Entrée libre et gratuite

Du chant, de la danse, de la guitare et des compás : le flamenco est un monde qui obéit à ses propres rituels. Le photographe Jean-Louis Duzert le sillonne depuis plus de 20 ans à travers le festival Arte Flamenco (Mont-de-Marsan) et nous offre une balade hors des sentiers battus : partez pour une Balada Flamenca.

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557741314 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] [{« link »: « https://www.theatreleliburnia.fr/expositions/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-11T18:00:00+01:00 – 2024-03-11T19:00:00+01:00

© Jean-Louis Duzert