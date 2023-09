Géométrie variable Théâtre le Liburnia Libourne, 5 mars 2024, Libourne.

Géométrie variable Mardi 5 mars 2024, 20h30 Théâtre le Liburnia Tarifs de 6€ à 25€

Géométrie variable

de la Cie du Faro

Mardi 5 mars à 20h30

Théâtre, Magie

Durée : 1h15

Dès 10 ans

Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait notamment un parallèle entre les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention. Autour d’expériences magiques bousculant au passage notre rapport à la vérité, « Géométrie Variable » sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre. Prêts à tenter l’expérience ?

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T20:30:00+01:00 – 2024-03-05T21:45:00+01:00

© Loic Nys