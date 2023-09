De l’autre côté Théâtre le Liburnia Libourne, 15 février 2024, Libourne.

De l’autre côté Jeudi 15 février 2024, 18h00 Théâtre le Liburnia Tarifs : Adulte 6€, Enfant (-12 ans) 4€

de la Cie du Réfectoire

Jeudi 15 février à 18h

Théâtre, Jeune public

Durée : 35 min

Dès 4 ans

Pierre a un frère. Bien trop petit pour jouer. Il s’invente un jumeau de carton, Ogdog, petite fille magique qui vient réveiller son imaginaire en peuplant sa chambre de dinosaures et de pluies multicolores. Et s’il suffisait de se choisir pour être frère et sœur ? Une fantaisie théâtrale, musicale et dansée pour raconter aux plus jeunes le bonheur d’être deux.

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne

2024-02-15T18:00:00+01:00 – 2024-02-15T18:35:00+01:00

© Patrick Ellouz