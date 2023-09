Fair-play Théâtre le Liburnia Libourne, 8 février 2024, Libourne.

Fair-play Jeudi 8 février 2024, 19h30 Théâtre le Liburnia Forfait Tribu + Tarifs de 6€ à 25€

Fair-play

de Patrice Thibaud et Philippe Leygnac

Jeudi 8 février à 19h30

Théâtre, Mime, Humour

Durée : 1h20

Dès 8 ans – Forfait tribu

Hommage caustique et tableaux tendres des ridicules humains, « Fair-Play » joue avec l’iconographie sportive. Corps à muscler, à déployer, échauffements, abdos fessiers, courses à pied, gym, haltérophilie et sports de combat. La scène devient tour à tour un ring, une piste d’athlétisme ou un terrain de foot pour célébrer le corps sportif dans tous ses états, incarné avec la maîtrise drolatique et ciselée de Patrice Thibaud et son acolyte. Ce spectacle est un clin d’œil évident aux prochains grands rendez-vous sportifs olympiques. À vos marques prêts, feu, riez !

▶️ Voir le teaser

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] [{« data »: {« author »: « Fatiha Schlicht », « cache_age »: 86400, « description »: « Fair play Patrice Thibaud Captation avril 2015 Nimes », « type »: « video », « title »: « Patrice Thibaud Fair play captation », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/k7xRZOTUyxo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=k7xRZOTUyxo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCI3f6sl1jbTYcg8z25J00VQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=k7xRZOTUyxo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:50:00+01:00

2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:50:00+01:00

culture gironde

© Rebecca Josset