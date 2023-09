Ma langue maternelle va mourir (…) Théâtre le Liburnia Libourne, 31 janvier 2024, Libourne.

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

de Yannick Jaulin

Mer. 31 janvier à 20h30

Théâtre

Durée : 1h10

Tout public

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet, musicien du monde et béarnais. Sous la forme d’un concert parlé, il évoque son héritage sensible et ses lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée et la perte de la transmission. Car avec les mots, disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être au monde. Un spectacle comme un jardin de mots, plein de sève et de saveur, généreux, vivifiant et curatif.

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:40:00+01:00

© Eddy Rivière