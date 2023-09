Facéties Théâtre le Liburnia Libourne, 25 janvier 2024, Libourne.

Facéties

de la Cie Christian et François Ben Aïm

Jeudi 25 janvier à 20h30

Danse

Durée : 1h05

Dès 8 ans

Cette pièce pour six interprètes, danseurs, circassiens et musiciens, multiplie les situations ludiques. Surprises, accidents ou détournement provoquent des réactions en chaîne, à l’image du cinéma muet… Autant de figures de style pour laisser libre cours à l’espièglerie, l’humour et la dérision. La danse est précise et fluide, se jouant des décalages et des cadences rythmiques. Un plaisir jubilatoire pour le public, emporté par l’énergie organique de la danse et la puissance de la musique, mêlant électro et instruments live. Une danse qui ne se prend pas au sérieux, mais de haute volée et sérieusement jubilatoire !

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Patrick Berger