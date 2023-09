Koré Théâtre le Liburnia Libourne, 17 janvier 2024, Libourne.

Le Bruit des Ombres

Théâtre, Jeune public

Durée : 50 min

Dès 8 ans

Entre une mère distraite et un père possessif, Koré se voit engagée malgré elle dans un combat pour réconcilier ses parents et… rétablir l’équilibre écologique. Rien que ça ! Cette réécriture du mythe de Perséphone transpose habilement la problématique écologique à hauteur d’enfant et les responsabilités de chacun. Le public est plongé dans un décor graphique et lumineux inédit qui va figurer les différents mondes auxquels devra se confronter la jeune fille. Donc ouvrez-bien grands les yeux, c’est à 360° que ce road-movie théâtral nous est conté.

© Le Bruit Des Ombres, F. Lépissier