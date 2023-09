En attendant le grand soir Théâtre le Liburnia Libourne, 11 janvier 2024, Libourne.

En attendant le grand soir

du Doux Supplice

Jeudi 11 janvier à 19h30

Cirque à voir et à danser

Durée : 1h30

Dès 8 ans – Forfait tribu

Les acrobates virtuoses de la Cie du Doux Supplice enrubannent leurs portés de volutes chorégraphiées, mêlant grande technique et tendres fragilités. Nourri par la pratique du bal sauvage, « En attendant le grand soir » efface la frontière entre danse et cirque avec une énergie contagieuse, qui gagne bien vite les gradins. S’y succèdent tango, mambo, rock, slow, valse, rondeau, jazz… c’est doux et vertigineux à la fois. La soirée se mue en une fête telle qu’on la pratique rarement : celle qui célèbre les petits bonheurs du quotidien, un sourire, un geste amical, une délicate attention. Jusqu’à la transe finale, joyeuse et partagée !

© Ian Grandjean