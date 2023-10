Les jardins d’Olympe Théâtre le Liburnia Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Exposition // Peinture Vernissage le mardi 9 janvier à 18h30 au Théâtre Le Liburnia

Regarder la nature est un « état d'âme ». Visitez des jardins où il fleure bon la nostalgie de l'enfance, entre gouache et carton, à travers des champs de pissenlits et de fleurs de carotte. Si comme Constance Malaquin, vous pensiez que dessiner des fleurs était « un hobby ringard », soyez prêts à changer d'avis ! En savoir + Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

