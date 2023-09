Les Sea Girls Théâtre le Liburnia Libourne, 19 décembre 2023, Libourne.

Les Sea Girls Mardi 19 décembre, 20h30 Théâtre le Liburnia Tarifs de 6€ à 25€

Les Sea Girls

Anthologie (ou presque !)

Mardi 19 décembre à 20h30

Music-hall

Durée : 1h15

Tout public

À la fois comédiennes, chanteuses, danseuses et autrices, les « Sea Girls » forment un trio inclassable. Avec ce nouveau spectacle, elles offrent le meilleur de leur répertoire revisité avec quelques surprises ! Chaque numéro se découvre comme une friandise : il y a les saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement car nous sommes bien ensemble. On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de (sur)vivre, le grand âge, la confusion des genres au petit matin ou les animaux domestiques. Une revue désopilante, menée tambour battant !

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T21:45:00+01:00

