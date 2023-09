Aimez-vous Mozart ? Théâtre le Liburnia Libourne, 5 décembre 2023, Libourne.

de l’Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine

Direction : Bruno Ricaud

Concert, Musique classique

Durée : 2h avec entracte

L’Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine vous convie à un nouveau voyage musical. Après Vienne, le Nouveau Monde, les coulisses de l’opéra, les valses et les symphonies, vous avez rendez-vous au « centre de la terre », auprès du plus atypique de tous les génies de la musique, dans le cœur du plus aimé : Mozart !

Ce programme démontre l’extrême virtuosité instrumentale de Mozart, jamais dissociée de l’hyper-émotivité épidermique qui lui est propre. Repoussant tant et si bien les limites du classicisme, il projette son art dans ce qu’on appellera bientôt le « Romantisme ». Un célèbre roman titrait jadis « Aimez-vous Brahms ? » : concernant Mozart, poser cette question, c’est déjà y répondre !

