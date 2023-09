Le bel indifférent Théâtre le Liburnia Libourne, 30 novembre 2023, Libourne.

Le bel indifférent

de Jean Cocteau

mise en scène par Christophe Perton

avec Romane Bohringer et Tristan Sagon

Jeudi 30 novembre à 20h30

Théâtre

Durée : 1h15

Dès 14 ans – Tarif unique 30€/40€

Plus de 70 ans après Edith Piaf sur la scène du Théâtre des Bouffes-Parisiens, Romane Bohringer redonne vie à cette chanteuse folle d’amour pour un jeune amant indifférent. Cocteau écrivit deux versions de ce récit, un texte pour le théâtre, un autre pour des chansons. Le metteur en scène, Christophe Perton, a enchâssé ces deux propositions qui se complètent pour en faire une comédie musicale puissante. Ce dialogue visuel et charnel, réadapté à notre époque, est un cri d’amour, teinté de passion, de jalousie et de solitude. « C’est un portrait de femme abîmée par cette histoire d’amour dont elle va tenter de s’extirper. » explique Romane Bohringer.

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:45:00+01:00

© Léolo