Portrait Jeudi 23 novembre, 20h30 Théâtre le Liburnia Tarifs de 6€ à 25€

du CCN de Créteil et du Val-de-Marne

EMKA – Mehdi Kerkouche

Jeudi 23 novembre à 20h30

Danse

Durée : 1h

Tout public

Chorégraphe hybride, à la croisée de toutes les danses, Mehdi Kerkouche pose un regard tendre et burlesque sur la famille. En créant un album-photo qui s’anime sous nos yeux, il donne à voir les liens qui tour à tour unissent et désunissent les membres d’un clan, une tribu dont les corps cohabitent parfaitement sans jamais se toucher, avec un tempérament et une énergie communicative. Tous issus de courants différents, comme le hip-hop, le classique ou le voguing, les neufs danseurs donnent vie aux vieux portraits de famille, portés par la musique électronique envoûtante de Lucie Antunès. Avec « Portrait », Mehdi Kerkouche signe un spectacle touchant, visuel et d’une grande richesse chorégraphique.

▶️ Voir le teaser

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] [{« link »: « https://www.theatreleliburnia.fr/portrait/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

© Julien Benhamou