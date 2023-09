Tournepouce Théâtre le Liburnia Libourne, 16 novembre 2023, Libourne.

Tournepouce Jeudi 16 novembre, 18h30 Théâtre le Liburnia Tarifs : Adulte 6€, Enfant (-12 ans) 4€

Tournepouce

de Barcella

Jeudi 16 novembre à 18h30

Conte musical

Durée : 55 min

Jeune public, Dès 6 ans

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout, sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ?

Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies, de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence routinière de Tournepouce.

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Guillaume Perret