Le delirium du papillon Théâtre le Liburnia Libourne, 8 novembre 2023

de Typhus Bronx

Mer. 8 novembre à 20h30

Clown caustique

Durée : 1h10

A partir de 13 ans

Grand habitué de Fest’arts, Typhus Bronx débarque au Théâtre Le Liburnia avec l’un de ses premiers spectacles. Préparez-vous pour un voyage burlesque et grinçant dans les arcanes de la folie. En effet, Typhus est enfermé dans une chambre où tout est blanc. Et vous, vous êtes enfermés dans sa tête où tout est en désordre. Tout ça, c’est à cause du papillon qui s’agite à l’intérieur de lui. Mais aujourd’hui, c’est sa libération. Et vous êtes tous conviés à la fête… qui a toutes les chances de déraper ! Ici, tout est prétexte à rire. Même le pire. Mais ne vous en faites pas, Typhus veille à ce que ce ne soit pas trop le Bronx…

▶️ Voir le teaser

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:40:00+01:00

culture gironde

© Fabien Debrabandere