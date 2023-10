Quartier libre Théâtre le Liburnia Libourne, 7 novembre 2023, Libourne.

de Jean-Baptiste Lhomeau

Du 8 novembre au 20 décembre

Exposition // Photographie

Vernissage le mardi 7 novembre à 18h30 au Théâtre Le Liburnia

en présence de l’artiste – Entrée libre et gratuite

Des murs, des strates et une archéologie imaginaire : Jean-Baptiste Lhomeau observe les villes, ses façades et construit une histoire rupestre de la photographie. Autant de tableaux qui rappellent que notre quotidien est tissé de récits, parfois laconiques et parfois flamboyants. Si le photographe propose une lecture possible, chacun est libre d’imaginer la fable qu’il souhaite se raconter.

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

© Jean-Baptiste Lhomeau