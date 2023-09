La ville du chat obstiné Théâtre le Liburnia Libourne, 18 octobre 2023, Libourne.

La ville du chat obstiné Mercredi 18 octobre, 15h00 Théâtre le Liburnia Tarif enfant (-12 ans) : 4€

La ville du chat obstiné

de blÖffique théâtre

Mer. 18 oct. à 15h

Théâtre

Durée : 1h10

Jeune public (7-11 ans – interdit aux adultes !)

Un chat et deux humains préparent un atlas international des villes de chats. Pour mieux comprendre comment ces félins vivent à Libourne, ils sollicitent l’aide des enfants, réputés bien meilleurs que les adultes en communication inter-espèces. Une petite caméra accrochée au cou de l’animal permet aux enfants de découvrir en direct la balade du chat dans le quartier du Théâtre Le Liburnia. Munis d’étonnants instruments qui modifient leurs perceptions, les enfants sortent dans la rue, approchent la manière dont les chats voient et entendent, et finissent par entrevoir une ville parallèle et les surprenantes activités qui s’y déroulent.

▶️ Voir le teaser

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] [{« data »: {« author »: « BLu00d6FFIQUE THu00c9u00c2TRE », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « La Ville du chat obstinu00e9 – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/G87jEjsgJ7U/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=G87jEjsgJ7U », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCegCMXx13qL_3-OJifuLiDA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ernesto Timor