Drop Théâtre le Liburnia Libourne, 11 octobre 2023, Libourne.

Drop Mercredi 11 octobre, 19h00 Théâtre le Liburnia Tarif unique 5€

Drop

de la Cie Crazy R

Mer. 11 oct. à 19h

Cirque aérien

Durée : 45 min

Tout public

Ce spectacle d’acrobatie sur trapèze « grand volant » a été imaginé dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby. Comme le ballon ovale, les 12 trapézistes de la Compagnie Crazy R voltigent entre les perches. « Drop » est une chorégraphie aérienne et virevoltante qui s’élance dans de spectaculaires rebonds d’énergie, fidèles aux valeurs communes du rugby et du cirque. Créée pour l’occasion, une structure singulière s’élève et signe le déracinement du terroir rugbystique vers l’imagerie de la voltige. Un moment festif et rassembleur, imaginé avec la complicité du Rugby Club de Libourne.

▶️ Voir le teaser

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie Crazy R », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser DROP », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1718163747-f0c9a532cc5d4497e67c2845ceb193f8cf3f0162e5c2cb34daf8fb0bb4c2887b-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/860136028 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user105780567 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/860136028 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:45:00+02:00

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:45:00+02:00

culture gironde

© Ryan Lavie