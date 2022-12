Apérotomanie Théâtre le Liburnia, 5 mai 2023, Libourne.

Apérotomanie 5 et 6 mai 2023 Théâtre le Liburnia

Tarifs : entre 6€ et 24€

Ven. 5 et Sam. 6 mai à 18h et 20h // Théâtre, Apéritif

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Compagnie Du00e9ru00e9zo », « cache_age »: 86400, « description »: « Forme hybride du2019apu00e9ritif et de thu00e9u00e2tre, ce spectacle nous plonge dans un rituel, celui du2019une possible ouverture vers lu2019u00e9rotique. Apu00e9rotomanie ru00e9unit ainsi 40 convives autour du2019un grand comptoir ou00f9 deux interpru00e8tes pru00e9parent et servent des amuse-bouches chargu00e9s de saveurs et de sens.nDu00e9gustation de mets pru00e9paru00e9s u00e0 vue, deux vins naturels du2019un cu00e9page rare et oubliu00e9, et un enchau00eenement caustique de textes littu00e9raires du2019autrices et du2019auteurs su00e9lectionnu00e9s avec soin.nUn moment du00e9licat au cours duquel boire, manger et parler prendront une couleur particuliu00e8re puisque la nuit va tomber.nnCru00e9ation en septembre 2021nMise en scu00e8ne : Charlie WindelschmidtnAvec : Anne-Sophie Erhel et Vu00e9ronique Hu00e9liu00e8snVidu00e9o : Roland Souraunwww.derezo.com », « type »: « video », « title »: « Teaser / Apu00e9rotomanie – Compagnie Du00e9ru00e9zo », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1300374866-77e4ec0edc3c98cb7c313398bfcaef6866f3a7dd9be71d32e_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/646078009 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user28790078 », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T18:00:00+02:00

2023-05-06T20:55:00+02:00 © Roland Sourau

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Théâtre le Liburnia Adresse 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Ville Libourne lieuville Théâtre le Liburnia Libourne Departement Gironde

Théâtre le Liburnia Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

Apérotomanie Théâtre le Liburnia 2023-05-05 was last modified: by Apérotomanie Théâtre le Liburnia Théâtre le Liburnia 5 mai 2023 Libourne Théâtre Le Liburnia Libourne

Libourne Gironde