Monte-Cristo Théâtre le Liburnia, 6 avril 2023, Libourne.

Tarifs : entre 6€ et 24€

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un récit musical de la Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux

Librement adapté du roman d'Alexandre Dumas

Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse Desrivières
Assistanat à la mise en scène : Héloïse Desrivières
Collaboration artistique : Eliakim Senegas-Lajus
Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Interprétation : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Scénographie : Gaëlle Bouilly
Lumières : Stéphanie Petton
Son : Gildas Gaboriau
Costumes : Cécile Pelletier
Film d'animation : Antoine Presles
Régie son : Gildas Gaboriau ou Ronan Fouquet
Régie lumière : Stéphanie Petton ou Clément Henon
Production et tournées : Noémie Sage

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:30:00+02:00

2023-04-06T22:10:00+02:00 © Pauline Legoff

