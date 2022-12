La serpillère de Monsieur Mutt Théâtre le Liburnia, 2 mars 2023, Libourne.

La serpillère de Monsieur Mutt Jeudi 2 mars 2023, 18h30 Théâtre le Liburnia

Tarifs : Adulte 6€, Enfant (-12 ans) 4€

Jeu. 2 fév. à 18h30 // Danse

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Marc Lacourt », « cache_age »: 86400, « description »: « LA SERPILLERE de MONSIEUR MUTT ( production MA cie) Choru00e9graphe Marc LACOURT – cru00e9ation 2019 nwww.marclacourt.com », « type »: « video », « title »: « LA SERPILLERE de MONSIEUR MUTT – Choru00e9graphe Marc LACOURT – cru00e9ation 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ZGugCLH9kwU/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZGugCLH9kwU », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwwPgEq3t5DU_BdSGo1kYOg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

▶️ Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:30:00+01:00

2023-03-02T19:05:00+01:00 © Stéphane Bellocq

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Théâtre le Liburnia Adresse 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Ville Libourne lieuville Théâtre le Liburnia Libourne Departement Gironde

Théâtre le Liburnia Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

La serpillère de Monsieur Mutt Théâtre le Liburnia 2023-03-02 was last modified: by La serpillère de Monsieur Mutt Théâtre le Liburnia Théâtre le Liburnia 2 mars 2023 Libourne Théâtre Le Liburnia Libourne

Libourne Gironde