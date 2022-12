Dis à quoi tu danses ? #4 Théâtre le Liburnia, 27 février 2023, Libourne.

Dis à quoi tu danses ? #4 27 février – 4 mars 2023 Théâtre le Liburnia

Du 27 fév. au 4 mars // Festival de Danse

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « MALANDAIN BALLET BIARRITZ », « cache_age »: 86400, « description »: « choreu0301graphie & sceu0301nographie : Martin Harriaguenmusique : Franz Schubertnassistante : Francu0327oise Dubucnlumieu0300res & costumes : Martin Harriaguenreu0301alisation deu0301cor : Loiu0308c Durand & Freu0301deu0301ric Vadeu0301ndanseurs: Frida Dam Seidel & Martin HarriaguennApreu0300s avoir creu0301eu0301 plusieurs pieu0300ces de groupe, Martin Harriague, artiste en reu0301sidence au Malandain Ballet Biarritz, a choisi la forme du duo pour revenir sur un theu0300me qui lui tient au0300 coeur : les liens, sur fond du2019urgence eu0301cologique, entre lu2019homme et sa planeu0300te.nAvec sa complice et collaboratrice de longue date Frida Dam Seidel, actuellement danseuse du Ballet de Gou0308teborg ouu0300 elle interpreu0300te le reu0301pertoire du2019Ohad Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal et Damien Jalet, il se met en sceu0300ne au0300 ses cou0302teu0301s sur des musiques de Schubert dans un pas de deux au0300 la fois abstrait et visuel. Sur le plateau un objet insolite, boiu0302te de Pandore ou mysteu0301rieux monolithe, ouvre la porte au0300 tous les possibles. Car su2019il est ici question de deu0301gradation de la nature et du2019extinction massive, la pieu0300ce prend aussi le risque de porter lu2019espoir du2019une renaissance. Mais suffit-il de remonter le temps pour retrouver le Paradis perdu, lu2019Eden luxuriant des images du2019antan ?nnDuo pour 2 danseurs – Dureu0301e : 50u2019nCreu0301ation 5 septembre 2019 – Korzo Den Haag (Pays-Bas) & 9 septembre 2019 – Festival le Temps d’aimer – Biarritz (France)nCoproduction : Korzo Den Haag & CCN Malandain Ballet Biarritznnru00e9alisation vidu00e9o : Maxime Dos », « type »: « video », « title »: « Fossile – Martin Harriague – 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/817707387-6b36b84eb2fee8abd4bf8059902732a51bbeff29aeced901405c2ded62859e55-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/362752378 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/malandainballet », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



▶️

En partenariat avec l’Institut Basque Etxepare Voir le teaser de « Fossile »▶️ Voir le teaser de « Walls » En partenariat avec l’Institut Basque Etxepare ? Samedi 4 mars (toute la journée)

Cours de danse (programme détaillé à venir)

Gymnase Kany (av. de Verdun) à Libourne | Gratuit

En partenariat avec le Comité départemental de danse de la Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T19:30:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Théâtre le Liburnia Adresse 14 rue Donnet, 33500 Libourne Centre-Ville Ville Libourne lieuville Théâtre le Liburnia Libourne Departement Gironde

Théâtre le Liburnia Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

Dis à quoi tu danses ? #4 Théâtre le Liburnia 2023-02-27 was last modified: by Dis à quoi tu danses ? #4 Théâtre le Liburnia Théâtre le Liburnia 27 février 2023 Libourne Théâtre Le Liburnia Libourne

Libourne Gironde