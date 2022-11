Chronic(s) 2 Théâtre le Liburnia, 19 janvier 2023, Libourne.

Tarifs : entre 6€ et 24€

Direction artistique, conception, chorégraphie et mise en scène : Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer
Interprétation : Hamid Ben Mahi
Création lumière : Antoine Auger
Environnement sonore : Nicolas Barillot et Sébastien Lamy
Photographies : Pierre Wetzel, Jean Alussi, L'ŒIL de Ken et Nicolas Moulin

Production : Compagnie Hors Série
Coproduction : La Manufacture – Centre de Développement Chorégraphique National Nouvelle-Aquitaine Bordeaux . La Rochelle | Le Théâtre la Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud | Scène Nationale Carré-Colonnes, Bordeaux Métropole

Accueil en résidence : La MÉCA (Bordeaux) | La Scène Nationale Carré-Colonnes (Bordeaux Métropole) | Le Théâtre la Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud | Avec le soutien de l'OARA | La Compagnie Hors Série a bénéficié du prêt du studio du Théâtre Louis Aragon,scène conventionnée d'intérêt national Art et création – Danse de Tremblay-en-France

Théâtre le Liburnia
14 rue Donnet, 33500 Libourne

▶️ Voir le teaser

