Lux Théâtre le Liburnia, 13 janvier 2023, Libourne.

6€ tarif adulte / 4€ tarif -12 ans

Jeune Public (+ 5)

C'est une histoire où le noir et le blanc sont des personnages, où la lumière est le narrateur. C'est l'histoire d'une nuit blanche où s'étale toutes les couleurs du noir, une histoire à dormir debout.
Ce n'est pas le noir qui fait peur, c'est l'obscurité. Ce n'est pas le blanc qui rassure, c'est la lumière. Observer, apprivoiser ses émotions, avancer avec ses craintes, sa timidité, sa maladresse, c'est beau. On grandit, on s'épanouit, on se mêle au monde en couleurs. Même pas peur !
LUX propose une vision poétique, qui invite avec douceur, à explorer l'antre de l'obscurité, ses visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière.

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne

▶️ Voir le teaser

