Finale du concours d’éloquence « À moi la parole » organisée conjointement par la Communauté d’agglomération du Libournais et la ville de Libourne. Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Jeudi 1er décembre 2022

Réservation des billets en ligne sur Hello Asso,

les ventes des billets contribueront à un voyage scolaire.

Tarif : 5€ (contribution à un projet lycéen) Concours à destination des élèves de Seconde

des lycées de La Cali

