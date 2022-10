Mondes Post Anthropocène Théâtre le Liburnia, 11 octobre 2022, Libourne.

de Christophe Guéraut

Du 11 octobre au 9 novembre

Exposition // Peinture, dessin, art numérique

Vernissage le mardi 11 octobre à 18h30 au Théâtre Le Liburnia

en présence de l’artiste – Entrée libre et gratuite

Anthropocène n.m. Époque géologique, caractérisée par l’avènement de l’Homme comme principale force de changement sur Terre. C’est l’âge des humains ! Mais s’il y a eu un avant… y aura-t-il un après ? Mondes Post Anthropocène explore la possibilité d’une époque où l’humain aurait disparu, phagocyté par la matière organique pour ne plus en devenir qu’un élément constitutif. Une exposition qui invite à nous décentrer et à questionner le rapport de domination entre l’Homme et la nature.

Artiste autodidacte et engagé, Christophe Guéraut commence à peindre en 2005 en utilisant la technique pointilliste des artistes aborigènes australiens. Utilisant le dessin numérique, la peinture acrylique et le marqueur sur papier, il participe régulièrement à des expositions collectives et régionales : Festival des arts de Queyssac, Sanilh’art (Notre-Dame-de-Sanilhac), Y’a de l’art dans l’air (Carpentras) ou encore à l’Office de Tourisme de Saint-Jean-d’Angély.

© Christophe Guéraut