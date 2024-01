Sur le bout de ma langue Théâtre le Levain Bègles, samedi 3 février 2024.

Sur le bout de ma langue Des histoires pour mettre la tête à l’envers et le cœur à l’endroit, par Claudie Duranteau, Cie Sur Les Ailes Du Yeti Samedi 3 février, 16h30 Théâtre le Levain Tarif unique 6 €

Ma grand-mère, elle n’a pas la langue dans sa poche !

Dans sa poche, elle a des cailloux

et des histoires qui jouent.

Ma grand-mère elle est vieille ! très vieille !

Elle dit que la Lune est l’œil du Yéti,

que le ciel et la terre sont amoureux,

qu’ils ont des tas de marmots

qui font parfois n’importe quoi !

Ma grand-mère, elle a des insomnies,

la nuit, elle fait des soupes bizarres

pour réinventer le paradis sur terre !

la langue de ma grand-mère c’est un vrai bazar

pour mettre la tête à l’envers et le cœur à l’endroit

Contes, devinettes, chansons,

spectacle jeune public à partir de 5 ans

Inscription au 06 84 59 60 45

Tarif unique 6 €

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « theatre.le.levain@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684596045 »}]

contes devinettes

Cie Sur Les Ailes Du Yeti