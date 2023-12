Sésame Théâtre le Levain Bègles, 19 décembre 2023, Bègles.

Sésame Mardi 19 décembre, 20h30 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

C’est une clown attelée dans sa robe de mariée à trouver le chemin qui mène au Septième Ciel. Ce n’est pas gagné d’avance quand on ne sait pas où c’est. Mais comme elle est promise, elle veut garder confiance.

Sésame aborde cette question en interrogeant l’histoire des femmes et celle des regards portés sur la génitalité féminine.

Dans sa quête du Septième Ciel, les misères, hontes et tabous qui hantent (encore) l’histoire du plaisir féminin deviennent les pierres affleurantes qui font trébucher la clown.

Si ce qu’elle traverse relève du désastre, le rire qu’elle provoque peut devenir le lieu d’une éventuelle réparation.

Il dit que rien n’est perdu puisqu’on est là ensemble et qu’on arrive à rire.

Sésame se réclame autant de la danse que de la poésie, du théâtre que du cirque.

Onirique et percutant, drôle et tragique, il déroule une parole qui, au croisement de l’intime et du collectif, vient composer pour cordes sensibles une berceuse punk et romantique à nos sexualités.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar, tapas dès 19h30

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

