Une saison en enfer Théâtre le Levain Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Une saison en enfer Théâtre le Levain Bègles, 16 décembre 2023, Bègles. Une saison en enfer 16 et 17 décembre Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00 Peut-on donner un poème à entendre comme seul discours d’une pièce de théâtre ?

Un poème porté sur scène est forcément une incarnation, une tentative de rendre vraie une réalité existante, au moins dans l’esprit du poète. Ainsi, la scène devient le lieu de cet imaginaire.

Ici, les mots ne sont que le reflet de ce qui est indicible, le fil invisible qui lit la comédienne au poète.

Dans cette création, spectateur, poète et comédienne prennent part d’une même pensée, pour caresser les mots d’Arthur Rimbaud ou les éclater contre le mur immuable du sens. Samedi 16 décembre à 20h30, dimanche 17 décembe à 16h.

Samedi 16 décembre à 20h30, dimanche 17 décembe à 16h.

Bar, tapas le samedi dès 19h30. Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

