Prophecy Théâtre le Levain Bègles, 9 décembre 2023, Bègles.

Prophecy Samedi 9 décembre, 20h30 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13€, Réduit : 10€, Carte jeunes : 8€

Prophecy est une présentation unique et interactive de magie close-up et d’illusions psychologiques qui tiendra le public en haleine et le laissera à coup sûr sous le charme.

Réservation : https://bit.ly/Levain-20231209

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

magie

Raghava Krishna