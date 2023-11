Jeanne Tempête Théâtre le Levain Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Jeanne Tempête Théâtre le Levain Bègles, 9 décembre 2023, Bègles. Jeanne Tempête Samedi 9 décembre, 15h30 Théâtre le Levain 6€ Le spectacle met en jeu le quotidien de Jeanne, petite fille de 8 ans, pas tout comme les autres ! Une calamité pour ses parents, une enfant pas très ordonnée, mais déterminée, qui rencontrera le parcours de Calamity Jane, une femme qui aime l’aventure avec un grand A. Un spectacle tout public, qui nous parle aussi de l’égalité fille-garçon. Dès 6 ans. Tarif unique : 6 €.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com
Théâtre le Levain
26 rue de la république, bègles
Bègles 33130
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

