Humour, malice et poésie sont les ingrédients de cette lecture de trois contes pour les tout petits.

Le petit coq qui ne lâche rien ose affronter l’empereur pour recouvrer sa piécette en diamant, quelle ruse utilisera-t-il pour y parvenir ?

Le petit hippopotame, qui se baignait dans le Nil à l’époque des Pharaons, a dormi des siècles, à son réveil le monde a changé, il entreprend alors un grand voyage. Quant au petit cochon, il entraine bien des perturbations, pourtant la solution est toute simple !

Des contes pour rire et pour rêver, et surtout pour voir s’ouvrir de nouveaux horizons.

Dès 3 ans. Tarif unique : 6 €.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com

Le kamishibai littéralement « pièce de théâtre sur papier » est un genre narratif japonais, pendant lequel les artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.

