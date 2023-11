Les deux frères et la mangue dorée Théâtre le Levain Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Les deux frères et la mangue dorée Théâtre le Levain Bègles, 2 décembre 2023, Bègles. Les deux frères et la mangue dorée Samedi 2 décembre, 19h00 Théâtre le Levain 6€ Les deux frères et la mangue dorée est un conte interactif familial, un spectacle dansé et musical, d’après une histoire de la mythologie ancestrale indienne.

Tablas, mridangam, gatam, kanjira, bols tibétains, cymbales, mais aussi pad et nappes sonores teintent le récit de sonorités anciennes et contemporaines. Dès 6 ans. Tarif unique : 6 €.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « theatre.le.levain@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684596045 »}] [{« link »: « mailto:theatre.le.levain@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:30:00+01:00

